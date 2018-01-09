Razer Mamba HyperFlux и Razer Firefly HyperFlux на выставке CES 2018

Razer анонсирует новую технологию беспроводного питания Razer HyperFlux Wireless. С ее помощью стала возможной непрерывная бесперебойная подача энергии от коврика напрямую к мыши-компаньону. Коврик, оснащенный технологией Razer HyperFlux, использует магнитное поле для непосредственной передачи энергии к мыши вместо подзарядки тяжелой батареи. Подобное решение применяется впервые и позволяет существенно снизить вес мыши, добившись показателей, ранее достижимых лишь в проводных устройствах.

Razer Mamba HyperFlux оснащена патентованной Технологией Адаптивной Частоты (AFT) от Razer. Данное решение позволяет достигнуть наилучшей в индустрии устойчивости сигнала между мышью и компьютером: система автоматически сканирует частоту в пределах 2.4 ГГц диапазона и переключается на наиболее мощный сигнал. В сочетании с оптическим сенсором 5G 16000 DPI, обеспечивающим быстрые и точные движения, это делает Razer Mamba HyperFlux первоклассной беспроводной мышью.Razer Firefly HyperFlux – венец линейки RGB-ковриков от Razer. Двусторонний коврик идеально подходит для гибкого стиля игры. С одной стороны он жесткий, удобный для резких движений, с другой – тканевый и мягкий, для более выверенных действий и точности в прицеливании. Будучи подключенным к компьютеру, коврик обеспечивает бесперебойное питание для мыши, позволяя играть без остановок.Оба устройства поддерживают подсветку Razer ChromaTM с возможностью выбора из 16.8 млн. цветовых оттенков и функцией настройки индивидуальных профилей и световых эффектов.Комбинация из беспроводных устройств Razer HyperFlux поступит в продажу на RazerStore.com и у отдельных ритейлеров в первом квартале 2018.