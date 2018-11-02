Razer Panthera Evo для любителей файтингов

Фанаты файтингов понимают, что достичь необходимой точности и скорости можно лишь на специальных контроллерах. Они обычно напоминают небольшую коробку с расставленными по корпусу клавишами, по которым удобнее нажимать в яростных сражениях. Сегодня компания Razer официально анонсировала действительно крутой продукт Razer Panthera Evo, который должен открыть перед вами новые горизонты в подобных играх. Контроллер выглядит очень стильно, у него отличный уровень качества сборки и прочие мелкие бонусы, которые вам обязательно понравятся. В ближайшее время подготовим более детальный материал по данной теме, но уже сейчас можно говорить, что контроллер Razer выглядит очень привлекательно. Даже захотелось скачать парочку файтингов и проверить свои навыки.