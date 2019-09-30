Razer Seiren Emote с дисплеем

Вчера компания Razer представила свой новый микрофон для стримеров, который создан специально для тех, кто хочет вести прямые трансляции и вести прямой диалог со своей аудиторией. Дело в том, что новый микрофон Razer Seiren Emote демонстрирует на своем экране эмоции — смайлики, анимации или рожицы интересные. Вы можете настроить микрофон так, что он будет отображать эмоции, которые пользователи публикуют в чате вашей платформы. Это позволит взаимодействовать с аудиторией на новом уровне и получать удовольствие от того, что у твоего микрофона есть экран, а у других его нет. Стоимость пока что не названа, но она будет намного выше той, которую запрашивают за микрофоны того же бренда без экрана. Тут уже сам решает для себя, что ему нужно.