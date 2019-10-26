Razer Tartarus Pro с чувствительными к давлению оптическими переключателями

Razer представила последнее дополнение к семейству клавиатур Tartarus - Tartarus Pro. Это первое устройство с оптическими переключателями, которые позволяют клавиатуре определять, насколько далеко нажата каждая клавиша. Кроме того, вы можете настроить точку срабатывания от 1,5 мм до 3,6 мм, чтобы выбрать между более быстрым нажатием клавиши и менее чувствительными, но более осознанными действиями.

Каждое нажатие клавиши регистрируется, когда инфракрасный световой луч проходит через шток переключателя. Датчик также измеряет, как далеко проходит ключ, на основании того, сколько света проходит. Это позволяет переключателю принимать различные уровни ввода при нажатии клавиши.

Tartarus Pro имеет 32 программируемые клавиши и 8-позиционную клавиатуру. Последнее не ограничивается навигацией, и вы также можете назначить другие команды. Кроме того, Tartarus Pro поддерживает до восьми профилей быстрого переключения, которые можно быстро переключать с помощью специальной кнопки сбоку. Клавиатура совместима со всеми играми, поддерживающими контроллер, без необходимости дальнейшей интеграции. Tartarus Pro доступен за $ 206,90.