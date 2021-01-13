Razer анонсировал многоразовый респиратор N95 Project Hazel

Тайваньский производитель Razer представил самую умную маску в мире. Маска представляет собой респиратор N95, который можно использовать повторно, и он известен как Project Hazel.

Устройство все еще является концептуальным дизайном, но, учитывая преимущество Razer, этот продукт станет коммерческим. Маска имеет глянцевую внешнюю оболочку из водостойкого и устойчивого к царапинам переработанного пластика. Пластик прозрачный, что позволяет читать по губам и видеть сигналы лица, когда вы разговариваете с людьми.

Project Hazel будет использовать активные вентиляторы дискового типа и фильтровать вдыхаемый воздух, а также выдыхаемый CO2. Особенности этой маски заключаются в ее двух круглых зонах, прилегающих ко рту. Они используются для вентиляции, что придает устройству почти футуристический вид противогаза.

Компания добавляет, что он будет сертифицирован для фильтрации 95 процентов частиц, переносимых по воздуху, включая вирус COVID-19 и другие распространенные патогены. Razer также встроила в вентиляторы микрофоны и усилители, которые будут проецировать ваш голос через маску, поэтому вам не придется беспокоиться о том, что звук будет приглушенным.