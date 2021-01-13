Razer анонсировал многоразовый респиратор N95 Project Hazel

Тайваньский производитель Razer представил самую умную маску в мире. Маска представляет собой респиратор N95, который можно использовать повторно, и он известен как Project Hazel.

Устройство все еще является концептуальным дизайном, но, учитывая преимущество Razer, этот продукт станет коммерческим. Маска имеет глянцевую внешнюю оболочку из водостойкого и устойчивого к царапинам переработанного пластика. Пластик прозрачный, что позволяет читать по губам и видеть сигналы лица, когда вы разговариваете с людьми.

Project Hazel будет использовать активные вентиляторы дискового типа и фильтровать вдыхаемый воздух, а также выдыхаемый CO2. Особенности этой маски заключаются в ее двух круглых зонах, прилегающих ко рту. Они используются для вентиляции, что придает устройству почти футуристический вид противогаза.

Компания добавляет, что он будет сертифицирован для фильтрации 95 процентов частиц, переносимых по воздуху, включая вирус COVID-19 и другие распространенные патогены. Razer также встроила в вентиляторы микрофоны и усилители, которые будут проецировать ваш голос через маску, поэтому вам не придется беспокоиться о том, что звук будет приглушенным.
Комментарии и отзывы Razer Project Hazel
Обзоры:
Обзор ORICO BTA-408. Адаптер Bluetooth для ПКОбзор ORICO BTA-408. Адаптер Bluetooth для ПК
Обзор Razer Gigantus V2 Medium и Razer Gigantus V2 3XL. Мягкий коврик для мышки без подсветкиОбзор Razer Gigantus V2 Medium и Razer Gigantus V2 3XL. Мягкий коврик для мышки без подсветки
Обзор HARPER PB-20008. Внешний аккумулятор с быстрой зарядкойОбзор HARPER PB-20008. Внешний аккумулятор с быстрой зарядкой
Новости:
Рюкзак OnePlus Urban Traveler Backpack поступит в продажу с 8 января

OnePlus известен созданием смартфонов, которые начали свой путь как "убийцы флагманов", а затем постепенн...
Lenovo представила умные очки с дополненной реальности ThinkReality A3

Lenovo ThinkReality A3 являются одним из самых передовых и универсальных умных часов представленных на да...
Обзор Satechi Water-Resistant Laptop Carrying Case with Pockets 15. Сумка для ультрабука

Весомым преимуществом ноутбуков и ультрабуков на фоне стационарных ПК является отсутствие привязки к опре...
Обзор Lenovo ThinkSmart View (ZA690028RU). Терминал видеоконференцсвязи Microsoft TeamsОбзор Lenovo ThinkSmart View (ZA690028RU). Терминал видеоконференцсвязи Microsoft Teams
Обзор Cooler Master MS-110 (MS-110-KKMF1-RU). Набор недорогой игровой периферииОбзор Cooler Master MS-110 (MS-110-KKMF1-RU). Набор недорогой игровой периферии
Лучшие игровые мониторы 144 герц. BenQ ZOWIE XL2411PЛучшие игровые мониторы 144 герц. BenQ ZOWIE XL2411P
Обзор Creative Aurvana Live! SE. Проводные наушники для меломановОбзор Creative Aurvana Live! SE. Проводные наушники для меломанов
Обзор Lian Li UNI FAN SL120. Корпусные вентиляторы с модульным подключением без кабелейОбзор Lian Li UNI FAN SL120. Корпусные вентиляторы с модульным подключением без кабелей
Motorola 2021 получит уникальный дисплей...
Motorola 2021 получит уникальный дисплейВ последнее время крупным производителям смартфонов достаточно тяжело привлечь внимание аудитории, так ка...
Запуск видеокарты NVIDIA RTX 3080Ti пере...
Запуск видеокарты NVIDIA RTX 3080Ti переВидеокарта NVIDIA RTX 3080Ti еще не была официально анонсирована, но уже была известна ее запуска. Изнача...
Новый Intel Xe DG2 может сравнится по пр...
Новый Intel Xe DG2 может сравнится по прДо сих пор Intel использовала свою новую графику «Xe» только в интегрированной форме в ультра-мобильных п...
Phanteks выпустила систему жидкостного о...
Phanteks выпустила систему жидкостного оPhanteks выпустила систему жидкостного охлаждения Glacier One Series. В серии представлены четыре вариант...
Samsung Electronics заняла первое место ...
Samsung Electronics заняла первое место Согласно недавнему исследованию Forbes, компания Samsung Electronics возглавила рейтинг лучших работодате...
Surface Pro 8 работает на LTE, а не 5G...
Surface Pro 8 работает на LTE, а не 5GВ то время, как Surface Pro 8 следующего поколения, скорее всего, получит некоторые долгожданные обновлен...
Камера Canon EOS R5 появилась в российск...
Камера Canon EOS R5 появилась в российскКомпания Canon выпустила в российскую продажу полнокадровую беззеркальную камеру EOS R5, рекомендованная ...
Защищенный смартфон Blackview BL6000 Pro...
Защищенный смартфон Blackview BL6000 ProФлагман компании Blackview представят 17 ноября. Производитель уделил особое внимание прочному экрану и в...
Take-Two Interactive ведет переговоры о ...
Take-Two Interactive ведет переговоры о Take-Two Interactive планирует приобрести компанию Codemasters за 740 миллионов фунтов стерлингов (973 ми...
Amazon Fire TV обновилась до неузнаваемо...
Amazon Fire TV обновилась до неузнаваемоЕсли вы один из многих, кто был довольно сильно огорчен совершенно ужасным и неудобным интерфейсом Fire T...
Samsung Galaxy Buds Pro засветились на ф...
Samsung Galaxy Buds Pro засветились на фЧтобы не отставать от своего крупнейшего конкурента, Samsung также уделяет гораздо больше внимания своим ...
Samsung Galaxy S21 Ultra получит продвин...
Samsung Galaxy S21 Ultra получит продвинАвторитетный инсайдер Ice Universe поделился подробностями о фотовозможностях флагманского смартфона Sams...
Обзор Cooler Master MCA-U000R-KFVK01. Кронштейн для вертикальной установки видеокартыОбзор Cooler Master MCA-U000R-KFVK01. Кронштейн для вертикальной установки видеокарты
Обзор AirFree A9. Вакуумный блендер для смузи, коктейлей, соков, десертов и суповОбзор AirFree A9. Вакуумный блендер для смузи, коктейлей, соков, десертов и супов
Обзор ORICO PH2. Недорогая подставка для смартфона и планшетаОбзор ORICO PH2. Недорогая подставка для смартфона и планшета
Обзор ASUS TUF GAMING Radeon RX 6800 XT 16GB (TUF-RX6800XT-O16G-GAMING). Сравнение с RTX 3080 и 3090Обзор ASUS TUF GAMING Radeon RX 6800 XT 16GB (TUF-RX6800XT-O16G-GAMING). Сравнение с RTX 3080 и 3090
Обзор Palit GeForce RTX 3070 GamingPro OC (NE63070S19P2-1041A). Недорогая RTX 3070. Тесты QHD и QHD+Обзор Palit GeForce RTX 3070 GamingPro OC (NE63070S19P2-1041A). Недорогая RTX 3070. Тесты QHD и QHD+
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor