Razer анонсировала мышь Viper Ultimate с разрешающей способность до 20 000 DPI

Состоялся анонс мыши Razer Viper Ultimate для любителей компьютерных игр. Новинка оснащена датчиком Razer Focus+, который обеспечивает разрешающую способность до 20 000 DPI и обладает высококачественными переключателями Razer Optical Mouse Switches, рассчитанными на 70 млн срабатываний. Предусмотрена фирменная многоцветная подсветка Razer Chroma RGB. Сообщается, что обмен данными с компьютером осуществляется через небольшой приемопередатчик с интерфейсом USB. Приобрести устройство можно за 130 долларов.