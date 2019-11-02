Razer анонсирует коврик для мыши Firefly V2 RGB

Компания Razer объявила, что коврик для мыши Firefly получит новую жизнь. Он доступен для заказа на официальном сайте компании.

Firefly V2 - улучшенная версия оригинального коврика. V2 является преемником Razer Firefly, более тонкий и яркий дизайн. Razer's Chroma поддерживает более 500 устройств и обеспечивает совместимость с более чем 130 играми для ПК.

В Firefly V2 включены более яркие светодиоды, которые покрывают весь периметр коврика для мыши. Программное обеспечение Razer Synapse 3 обеспечивает безграничную настройку.

Firefly V2 изготовлен из материала толщиной 3 мм с микротекстурированной твердой поверхностью, которая оптимизирована для всех типов сенсоров мыши и настроек чувствительности. Интегрированная прорезиненная основа гарантирует, что Razer Firefly V2 не соскользнет на столе.