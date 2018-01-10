Razer анонсирует технологию беспроводной технологии HyperFlux

Razer дебютирует в мире беспроводных систем, выпуская беспроводную игровую мышь с коврик Razer Mamba HyperFlux и Razer Firefly HyperFlux, позволяя беспрепятственную передачу энергии с коврика для мыши с поддержкой HyperFlux на спутниковую мышь.В отличие от других попыток создания беспроводной передачи энергии для мыши, новая технология Razer HyperFlux позволяет коврику мыши создавать магнитное поле, которое эффективно передает энергию непосредственно своей мыши вместо зарядки тяжелой батареи. Технология является первой в мире, которая обеспечивает питание непосредственно мыши и устраняет необходимость в батарее. В результате получается ультралегкая беспроводная игровая мышь с весом, который традиционно достигается только проводными мышами.Цена: $ 249.99 / € 279.99