Razer начала сотрудничество с Bandai Namco Entertainment и Shueisha

Razer™, ведущий международный лайфстайл-бренд для геймеров, объявляет о сотрудничестве с Bandai Namco Entertainment и Shueisha, Inc. / Toei Animation и совместной разработке файтстиков Dragon Ball FighterZ для Xbox One™ и PlayStation™ 4.

Оформление и дизайн корпусов Razer Atrox Arcade Stick для Xbox One и Razer Panthera Arcade Stick для PlayStation 4 выполнены в стиле Dragon Ball FighterZ и были вдохновлены всемирно известной серией Dragon Ball. Устройства тестировались сильнейшими в мире киберспортсменами и создавались с учетом возможностей модификации и настройки для соревновательной игры.

Особенности

10 кнопок турнирного уровня Sanwa™ Denshi

Оригинальный джойстик Sanwa с навершием в виде шарика

Доступ к внутреннему содержимому в одно касание

Внутреннее строение в виде пчелиных сот для простоты закручивания винтов и удобства модификации

Хранилище для альтернативного джойстика-биты (не входит в комплект) и иных деталей

3м съемный USB-кабель с винтовыми зажимами для надежного соединения

Отвертка для модификаций

Новые файтстики собраны с использованием премиальных компонентов Sanwa: 10 кнопками и джойстиком с 8 положениями. Компоновка рассчитана на возможность модификации и позволяет игрокам настроить контроллер для любого стиля игры.Внутренние отсеки для хранения предназначены для размещения кабеля с винтовыми зажимами, отвертки, а так же двух запасных кнопок. Razer Panthera имеет функцию Турнирного Режима и совместим со множеством известных файтингов.Стоимость Razer Atrox Arcade Stick: $219.99/ €239.99Доступность: Razer.com – Весна 2018