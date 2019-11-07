Razer представила Basilisk Ultimate и Basilisk X HyperSpeed

Компания Razer представила совершенно новые игровые мышки Basilisk Ultimate и Basilisk X HyperSpeed, которые используют новую технологию связи с компьютером по беспроводной сети. Технология называется HyperSpeed и она обеспечивает вас самой высокой скоростью связи с компьютером на текущий момент. Фактически, время отклика не уступает проводной технологии и такие мышки уже активно используют игроки со всего мира, которые выступают на профессиональном уровне. Ведь такая мышка не только выглядит круто и дорого, но еще и позволяет избавиться от проводов, получая больше пространства для маневров и больше комфорта. Стоимость мы пока что не знаем, но если вы очень хотите крутой беспроводной продукт, то стоит подождать релиза.