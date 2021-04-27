Razer представила беспроводную мышь Razer Orochi V2

Razer представила беспроводную мышь Razer Orochi V2. Представлена мышь в белом и черном варианте, кроме того есть возможность кастомизировать мышь разными дизайнами.

Мышь имеет компактный размер: 108 мм (длина) x 60 мм (ширина) x 38 мм (высота) и вес всего 60 граммов. Дизайн описывается как "симметричный дизайн для правшей". Мышка предлагает два беспроводных режима, Razer HyperSpeed ​​Wireless и Bluetooth. В первом случает автономность достигает 425 часов, во втором же до 950 часов.

Razer Orochi V2 имеет 6 программируемых кнопки. Ножки выполнены из ПТФЭ для более плавного скольжения. В модели используются механические переключатели второго поколения с длительным сроком службы до 60 миллионов нажатий.

Оптический датчик Razer 5G точно отслеживает ваши движения. Он предлагает разрешение до 18K DPI.

Мышь Razer Orochi V2 продается в интернет-магазине Razer по цене 69,99 долларов.

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