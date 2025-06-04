Razer представила коврик HyperFlux V2 с беспроводной зарядкой

Сегодня компания Razer представила новую модель коврика для мыши HyperFlux V2, который способен беспроводным образом заряжать мышь прямо во время её использования. Это не первая попытка компании реализовать подобную идею, но в отличие от предыдущей версии, HyperFlux V2 не ограничивается одной конкретной моделью мыши. Вместо этого используется специальный адаптер-пак, который совместим с несколькими мышками из актуальной линейки Razer. Суть в том, что в HyperFlux V2 используется зарядный модуль, который вставляется в корпус совместимой мыши и обеспечивает постоянную зарядку аккумулятора, пока мышь находится на поверхности коврика. LED-индикатор на верхней части устройства отображает уровень заряда батареи, меняя цвет в зависимости от состояния.

Система Razer HyperFlux V2 будет доступна в двух вариантах — с жёсткой поверхностью и с мягким тканевым покрытием. В отличие от первого поколения HyperFlux, которое продавалось комплектом с мышью Mamba HyperFlux, новая модель поставляется без мыши, но совместима с Basilisk V3 Pro 35K, Basilisk V3 Pro, Cobra Pro и Naga V2 Pro. Коврик HyperFlux V2, как и его предшественник, также служит беспроводным приёмником — он подключается к компьютеру по USB и позволяет устройствам Razer использовать протокол HyperSpeed, который предлагает более стабильное и быстрое соединение по сравнению с Bluetooth. Кроме мышей, коврик также поддерживает работу с беспроводными клавиатурами Razer, хотя заряжать их он не может.