Razer представила мышку DeathAdder V4 Pro

Вчера компания Razer официально представила свою новую геймерскую мышь DeathAdder V4 Pro стоимостью 169,99 долларов. Это обновлённая версия одной из самых популярных беспроводных моделей компании, которая стала быстрее, легче и энергоэффективнее, чем её предшественник DeathAdder V3 Pro. Главные кнопки мыши теперь используют оптические переключатели, рассчитанные на 100 миллионов нажатий. Кроме того, это первая модель Razer, в которой колесо прокрутки тоже работает на оптическом сенсоре, а не на механике. Компания утверждает, что такое решение обеспечивает в три раза большую надёжность, а также чёткий и стабильный отклик, даже при активной игровой нагрузке. Кроме того, DeathAdder V4 Pro поддерживает частоту опроса до 8000 Гц как в беспроводном, так и в проводном режиме — благодаря технологии HyperSpeed Wireless второго поколения.

Однако для достижения заявленных 150 часов работы от аккумулятора частоту придётся снизить до 1000 Гц (что всё равно считается очень быстрым показателем). Мышь ориентирована на киберспорт и динамичные шутеры, поэтому получила оптический сенсор на 45000 DPI. Стоит отметить, что чёрная версия устройства весит всего 56 граммов, а белая — на один грамм больше. Характеристики впечатляют, но есть и нюансы. Как и раньше, форма корпуса асимметричная, поэтому мышь подходит только для правшей. К тому же её довольно крупные габариты рассчитаны на пользователей с большими ладонями, которым будет удобно держать её без напряжения.
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