Razer представила новые чехлы Arctech Pro для телефонов Galaxy Note 20

Каждый чехол Arctech Pro оснащен технологией охлаждения Razer Thermaphene, сочетанием теплопроводящей подкладкой внутри корпуса и крошечных отверстий в самом корпусе, которые помогают рассеивать тепло. Корпус чехла устойчив к царапинам и имеет усиленные боковые панели, а также сертифицирован для падения. У них даже есть антибактериальное покрытие, предотвращающее рост бактерий. Чехлы Arctech Pro для телефонов Note 20 будут доступны по цене 45 долларов США.
Компания Razer добавила два вида новых чехлов для мобильных телефонов в свою линейку Arctech - которые предназначены для новых смартфонов Samsung Galaxy Note 20 и Note 20 Ultra.