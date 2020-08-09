Razer представила новые чехлы Arctech Pro для телефонов Galaxy Note 20

Компания Razer добавила два вида новых чехлов для мобильных телефонов в свою линейку Arctech - которые предназначены для новых смартфонов Samsung Galaxy Note 20 и Note 20 Ultra.

Каждый чехол Arctech Pro оснащен технологией охлаждения Razer Thermaphene, сочетанием теплопроводящей подкладкой внутри корпуса и крошечных отверстий в самом корпусе, которые помогают рассеивать тепло. Корпус чехла устойчив к царапинам и имеет усиленные боковые панели, а также сертифицирован для падения. У них даже есть антибактериальное покрытие, предотвращающее рост бактерий. Чехлы Arctech Pro для телефонов Note 20 будут доступны по цене 45 долларов США.
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