Razer представила охлаждающий вентилятор Phone Cooler Chroma

Razer Phone Cooler Chroma - это совместимый с MagSafe охлаждающий вентилятор с питанием от USB-C с подсветкой Razer Chroma RGB. Приложение подключается к кулеру через Bluetooth LE и управляет 12 светодиодами на устройстве.

Phone Cooler Chroma обеспечивает лучшее охлаждение для вашего телефона во время игрового процесса, а его семилопастный вентилятор развивает скорость до 6400 об/мин с тихим профилем шума 30 дБ. Обе версии должны быть подключены к источнику питания USB-C для работы.

Существует версия MagSafe, которая удерживается на телефоне с помощью магнитов, есть также версия с зажимом, предназначенная для телефонов Android или iPhone, которые не поддерживают MagSafe. Razer Phone Cooler Chroma поставляется с 1,5-метровым кабелем USB-C - C.