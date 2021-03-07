Razer представила умные очки Anzu

Компания Razer анонсировала свои новейшие умные очки, получившие название умных очков Razer Anzu.

Очки оснащены встроенными аудиодинамиками. Прозрачные очки обеспечивают до 35% защиты от синего света, в то время как солнцезащитные очки защищают от ультрафиолетовых лучей.

Умные очки Razer Anzu - это больше, чем просто обычные очки, как следует из названия, даже несмотря на то, что они работают как анти-синий свет или солнцезащитные очки с 99-процентной защитой от ультрафиолета.

Конструкция очков обеспечивает повышенный комфорт и гибкость.

Razer Anzu использует по-настоящему беспроводной дизайн, в котором предусмотрены два аудиодинамика, которые независимы друг от друга и не нуждаются в подключении друг к другу. Очки Anzu имеют рейтинг водонепроницаемости IPX4, что означает, что они могут выдерживать брызги. Аккумулятор поддерживает до пяти часов непрерывного воспроизведения, при этом звук очень громкий.

Умные очки Anzu получили цену 199,99 долларов США.