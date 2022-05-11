Razer представляет сверхлегкую беспроводную мышь Viper V2 Pro

Razer представляет новую сверхлегкую беспроводную мышь Viper V2 Pro с новыми и улучшенными переключателями Razer Optical Mouse Switch Gen-3, новым оптическим датчиком Razer Focus Pro 30K и уменьшенным весом до 58 грамм.

Новый Razer Viper V2 Pro на 20% легче, чем Viper Ultimate. Оснащенный новейшими технологиями и переключателями нового поколения со сроком службы до 90 миллионов нажатий, Viper V2 Pro обеспечивает чистую производительность для требовательных киберспортивных геймеров.

Viper V2 Pro теперь заряжается через USB-C и имеет кнопку управления DPI. Razer Viper V2 Pro поставляется с зарядным кабелем Razer Speedflex и удлинителем HyperSpeed ​​USB 2,4 ГГц.

Razer Viper Pro V2 доступен в белом и черном цветах. Игровая мышка доступна на сайте Razer по цене от 149 долларов.