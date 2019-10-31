Razer сделал более яркую и тонкую версию коврика для мыши Firefly

Компания Razer представила обновленную версию оригинального коврика для мышки Firefly. Новый Firefly V2 тоньше и ярче, чем его предшественник, а также имеет 19 отдельных зон освещения, что на четыре больше.

Освещение можно настроить в программном обеспечении Razer's Synapse 3 и синхронизировать с другими Chroma-совместимыми устройствами.

Firefly V2 имеет размеры 355 x 255 x 3 мм и микротекстурированную твердую поверхность. Коврик поставляется со встроенным кабельным фиксатором, чтобы минимизировать сопротивление мыши. Новинка продается на фирменном сайте за $ 80,90.