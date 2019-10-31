Razer сделал более яркую и тонкую версию коврика для мыши Firefly

2019-10-31, Автор - Anna; Продукт - Razer Firefly V2; [9]
Компания Razer представила обновленную версию оригинального коврика для мышки Firefly. Новый Firefly V2 тоньше и ярче, чем его предшественник, а также имеет 19 отдельных зон освещения, что на четыре больше.

Освещение можно настроить в программном обеспечении Razer's Synapse 3 и синхронизировать с другими Chroma-совместимыми устройствами.

Firefly V2 имеет размеры 355 x 255 x 3 мм и микротекстурированную твердую поверхность. Коврик поставляется со встроенным кабельным фиксатором, чтобы минимизировать сопротивление мыши. Новинка продается на фирменном сайте за $ 80,90.

Комментарии и отзывы Razer Firefly V2
PlayStation 4 стала второй самой продава...
PlayStation 4 стала второй самой продаваКомпания Sony сообщила, что с момента запуска консоли PlayStation 4 в 2013 году было продано 102,8 миллио...
Adidas запустила коллекцию чехлов для iP...
Adidas запустила коллекцию чехлов для iPAdidas выпустила коллекцию чехлов для iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max. В линейке будут представлены защитн...
Мини-ПК AAEON VPC-3350S получил четыре п...
Мини-ПК AAEON VPC-3350S получил четыре пКомпания AAEON пополнила ассортимент компактных безвентиляторных ПК моделью VPC-3350S, который ориентиров...
Свежее изображение Motorola RAZR нового ...
Свежее изображение Motorola RAZR нового Блогер Эван Бласс (@evleaks) опубликовал изображение грядущего смартфона Motorola Razr с гибким дисплеем,...
Миниатюрный дрон DJI Mavic Mini за $ 400...
Миниатюрный дрон DJI Mavic Mini за $ 400Последний дрон от DJI - Mavic Mini, является самым легким и самым маленьким беспилотном, выпущенный бренд...
Обзор Strategic Mind: The Pacific. Реаль...
Обзор Strategic Mind: The Pacific. РеальЖанр стратегий в последнее время умирает — на создание качественной игры нужно потратить тьму ресурсов, а...
OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro выйдут в 2020 ...
OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro выйдут в 2020 На просторах интернета появилась информация о смартфонах OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro, которые обещают показ...
Samsung Galaxy A90s получит 5G...
Samsung Galaxy A90s получит 5GКомпания Samsung довольно долго проигрывала рынок среднего класса благодаря слишком дорогим смартфонам, к...


Обзор T-Force Dark Z DDR4 2x8GB DDR4-3600MHz. Память от Team Group для новых RyzenОбзор T-Force Dark Z DDR4 2x8GB DDR4-3600MHz. Память от Team Group для новых Ryzen
Обзор Rubetek RV-3406. Поворотная Wi-Fi камераОбзор Rubetek RV-3406. Поворотная Wi-Fi камера
Обзор Philips 436M6VBPAB. Лучший монитор для игровых консолейОбзор Philips 436M6VBPAB. Лучший монитор для игровых консолей
Обзор GUTREND ECHO 520. Высокотехнологичный робот-пылесос с системой лазерной навигации Обзор GUTREND ECHO 520. Высокотехнологичный робот-пылесос с системой лазерной навигации
Обзор Palit GeForce GTX 1660 SUPER GamingPro OC (NE6266SS18J9-1160A). Народная видеокартаОбзор Palit GeForce GTX 1660 SUPER GamingPro OC (NE6266SS18J9-1160A). Народная видеокарта
Обзор Strategic Mind: The Pacific. Реаль...
Обзор Strategic Mind: The Pacific. РеальЖанр стратегий в последнее время умирает — на создание качественной игры нужно потратить тьму ресурсов, а...
Предварительный обзор DJI Mavic Mini. Са...
Предварительный обзор DJI Mavic Mini. СаВ последнее время тема коптеров довольно плохо раскрыта, ведь производители не делают упор на чем-то прин...
Во что поиграть на PlayStation 4? Топ 5 ...
Во что поиграть на PlayStation 4? Топ 5 Разработчики современных игр для повышения продаж все чаще делают акцент на игровой процесс, а сюжетную с...
Обзор Flotsam. Очень красивая игра...
Обзор Flotsam. Очень красивая играОчень часто игры от небольших студий приносят больше радости и эмоций, чем проекты от крупных издателей. ...
Предварительный обзор Samsung Galaxy Boo...
Предварительный обзор Samsung Galaxy BooКогда-то давно компания Samsung была ведущим производителем на рынке ноутбуков и показывала крутые устрой...
Зачем нужна подписка PS Plus для PlaySta...
Зачем нужна подписка PS Plus для PlayStaЕсли вы совсем недавно купили консоль PlayStation 4, то, вероятнее всего, после ее запуска столкнулись с ...
Обзор Star Citizen. Лучшая игра про косм...
Обзор Star Citizen. Лучшая игра про космМного лет назад разработчики игры Star Citizen начали собирать деньги на свой проект, пообещав нам путеше...
Предварительный обзор Philips Brilliance...
Предварительный обзор Philips BrillianceСегодня мы поговорим о весьма интересном мониторе, который идеально впишется как в ваш домашний кабинет, ...
Обзор GOLD EXPRESS. Киберпанк во всей кр...
Обзор GOLD EXPRESS. Киберпанк во всей крОчень часто небольшие студии берут идею, переделывают ее на свой лад и получается даже лучше, чем у ориги...
Предварительный обзор ASUS TUF Gaming VG...
Предварительный обзор ASUS TUF Gaming VGВ последнее время многие производители делают большой упор на 4К-мониторах, которые уже стали более-менее...
Обзор realme 5 Pro 4/64GB. Плюсы и минус...
Обзор realme 5 Pro 4/64GB. Плюсы и минусМенее чем за 1,5 года существования Realme, как самостоятельной компании она сумела продать более 17 млн ...
Предварительный обзор Bang & Olufsen Beo...
Предварительный обзор Bang & Olufsen BeoИногда на рынок выходят наушники для тех пользователей, которые хотят насладиться максимальным уровнем ка...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor