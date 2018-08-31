Razer выпускает Kraken Tournament Edition, BlackWidow Elite и Mamba Wireless

Razer выпускает три первоклассных устройства на PAX West и IFA: гарнитуру Razer Kraken Tournament Edition, клавиатуру BlackWidow Elite и мышь Razer Mamba Wireless. Новая премиальная линейка создавалась при поддержке ведущих киберспортсменов и призвана еще сильнее укрепить позицию Team Razer на вершине турнирных чартов.

Сооснователь и генеральный директор Razer Минь-Лянь Тан заявляет: “С момента основания Razer мы стремились к созданию технологически безупречных продуктов, дающих геймеру наивысшее преимущество в игре. В то же время история продолжительного сотрудничества с ведущими мировыми киберспортсменами позволила нам выработать уникальное понимание того, какие функции работают лучше всего, что следует сохранить и постепенно доводить до совершенства. Наши новейшие устройства – гарнитура Razer Kraken Tournament Edition, клавиатура BlackWidow Elite и мышь Mamba Wireless – превосходный пример союза передовых технологий и отточенного годами дизайна, союза, призванного побеждать.”