Razer выпускает Core X для внешних видеокарт

Razer выпустили новый корпус для установки внешних видеокарт. Core X также дешевле (300 EUR / USD) и больше по размерам, поэтому можно установить 3-х слотовую видеокарту.
IRVINE, Калифорния. Razer ™, ведущий мировой бренд стиля жизни для геймеров, объявили о выпуске Razer Core X, внешнего корпуса для графических карт на Thunderbolt ™ 3 для большей игровой производительности по меньшей цене. Серия внешних корпусов Razer Core, включая Core V2 и Core X, теперь совместима с ноутбуками Mac с Thunderbolt ™ 3.
IRVINE, Калифорния. Razer ™, ведущий мировой бренд стиля жизни для геймеров, объявили о выпуске Razer Core X, внешнего корпуса для графических карт на Thunderbolt ™ 3 для большей игровой производительности по меньшей цене. Серия внешних корпусов Razer Core, включая Core V2 и Core X, теперь совместима с ноутбуками Mac с Thunderbolt ™ 3.
|Razer Core X
|Razer Core V2
|Цена
|€ 300
|€ 500
|Мощность PSU
|650 Вт ATX
|500 Вт SFF
|Мощность ноутбука
|100W
|65W
|Usb + ethernet
|-
|Есть
|Razer Chroma (RGB подсветка)
|-
|Есть
|Максимальный размер GPU
|330x160x60mm
|300x145x43mm
|Габариты
|374x230x168mm
|340x218x105mm