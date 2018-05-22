Razer выпускает Core X для внешних видеокарт

Razer выпустили новый корпус для установки внешних видеокарт. Core X также дешевле (300 EUR / USD) и больше по размерам, поэтому можно установить 3-х слотовую видеокарту.IRVINE, Калифорния. Razer ™, ведущий мировой бренд стиля жизни для геймеров, объявили о выпуске Razer Core X, внешнего корпуса для графических карт на Thunderbolt ™ 3 для большей игровой производительности по меньшей цене. Серия внешних корпусов Razer Core, включая Core V2 и Core X, теперь совместима с ноутбуками Mac с Thunderbolt ™ 3.

Razer Core X Razer Core V2 Цена € 300 € 500 Мощность PSU 650 Вт ATX 500 Вт SFF Мощность ноутбука 100W 65W Usb + ethernet - Есть Razer Chroma (RGB подсветка) - Есть Максимальный размер GPU 330x160x60mm 300x145x43mm Габариты 374x230x168mm 340x218x105mm