Razer выпустила новую версию мышки Abyssus Essential

2018-05-14, Автор - Нияз Дусталев; Продукт - Razer Abyssus Essential; [18]
Razer Abyssus Essential, известный как Razer Jugan в Китае, теперь доступна во всем мире. Razer Abyssus Essential теперь имеет подсветку и предлагает игрокам уникальный способ войти в экосистему Razer Chroma с более чем 16,8 миллионами цветов, настройками освещения и интерактивными игровыми эффектами. Мышь также оснащена оптическим датчиком 7200 DPI и удобным симметричны дизайном.
Теперь игроки могут полностью приобрести набор периферийных устройств с Chroma начального уровня, включая клавиатуру Razer Cynosa Chroma, коврик для мыши Goliathus Chroma и Abyssus Essential.
Цена данной мышки будет составлять $ 49,99 USD / € 49,99 EUR.


Комментарии:
Немецкий Amazon рассекретил смартфон One...
Немецкий Amazon рассекретил смартфон OneНемецкий Amazon случайно раскрыл характеристики флагманского смартфона OnePlus 6, который еще не был пред...
Razer выпустила новую версию мышки Abys...
Razer выпустила новую версию мышки AbysRazer Abyssus Essential, известный как Razer Jugan в Китае, теперь доступна во всем мире. Razer Abyssus E...
Актриса Мария Шукшина стала второй раз б...
Актриса Мария Шукшина стала второй раз бСтало известно, что Мария Шукшина вновь стала бабушкой. Напомним, что у Марии Шукшиной уже есть внук от д...
EK выпускает моноблок серии X470 для GIG...
EK выпускает моноблок серии X470 для GIGEK выпускает еще один моноблок серии X470. Он специально разработан для материнской платы GIGABYTE X470 A...
Cherry выпускает KC 6000 SLIM...
Cherry выпускает KC 6000 SLIMCherry выпускает KC 6000 SLIM, плоскую клавиатуру с современным дизайном, ориентированную на пользователе...
Thermalright выпускает охлаждение ARO-M1...
Thermalright выпускает охлаждение ARO-M1Основанный на Macho Rev.B, ARO-M14 оснащен шестью мощными 6-мм тепловыми трубками. Они прочно интегрирова...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Gembird KB-P4-UA. Клавиатура мечтыОбзор Gembird KB-P4-UA. Клавиатура мечты
Обзор ORICO HCD1-WH-PRO. USB концентратор с USB Type-CОбзор ORICO HCD1-WH-PRO. USB концентратор с USB Type-C
Обзор Canon EOS M50 Kit. Беззеркалка с 4K и поворотным дисплеемОбзор Canon EOS M50 Kit. Беззеркалка с 4K и поворотным дисплеем
Обзор Modecom Volcano 750 Gold. Полностью модульное решениеОбзор Modecom Volcano 750 Gold. Полностью модульное решение
Обзор Marvo M-224. Бюджетная беспроводная мышкаОбзор Marvo M-224. Бюджетная беспроводная мышка
Предварительный обзор One Mix Yoga. Комп...
Предварительный обзор One Mix Yoga. КомпВ последнее время компактные решения для активных пользователей стали пользоваться большой популярностью....
Обзор Pillars of Eternity II: Deadfire. ...
Обзор Pillars of Eternity II: Deadfire. Игру Pillars of Eternity II: Deadfire очень тяжело описать словами. Даже если я применю все свои навыки к...
Предварительный обзор Beyerdynamic Amiro...
Предварительный обзор Beyerdynamic AmiroСтоит отметить, что популярности беспроводным наушникам прибавил смартфон iPhone X. Изначально, когда про...
Предварительный обзор LG G7 ThinQ. Мы до...
Предварительный обзор LG G7 ThinQ. Мы доСтоит отметить, что хотя смартфон LG G7 ThinQ анонсировали только сегодня, мы знали обо всех его характер...
Обзор Hyper Sentinel. Расслабляем мозги...
Обзор Hyper Sentinel. Расслабляем мозгиСовременные компьютерные игры можно условно разделить на два типа — те, что позволяют расслабится и поигр...
Предварительный обзор Lenovo Tablet 10. ...
Предварительный обзор Lenovo Tablet 10. Индустрия планшетных компьютеров постепенно движется в правильном направлении. Еще пять лет назад все вос...
Hasbro представили новою серию игрушек п...
Hasbro представили новою серию игрушек пНа экраны только что вышел самый дорогой блокбастер «Мстители: Война Бесконечности», который, кстати, уже...
Предварительный обзор Oculus Go. Для цен...
Предварительный обзор Oculus Go. Для ценСовременный рынок шлемов виртуальной реальности выглядит достаточно странно — некоторые производители вып...
Обзор Mega Shooter. Красочная стрелялка...
Обзор Mega Shooter. Красочная стрелялкаНесмотря на все старания разработчиков, мобильные шутеры остаются не сильно популярными. Дело в том, что ...
Предварительный обзор CoolPad Note 6. Не...
Предварительный обзор CoolPad Note 6. НеСмартфоны нынче стоят больших денег — если посмотреть на тенденцию роста, то можно смело говорить, что ск...
Обзор Tacticool. Шутер от третьего лица...
Обзор Tacticool. Шутер от третьего лицаЯ всегда достаточно негативно отношусь ко всем шутерах на мобильной платформе. Все потому, что не мое игр...
Обзор Crush Machine!. Неплохое развлечен...
Обзор Crush Machine!. Неплохое развлеченИзначально я скептически относился к игре Crush Machine!, так как не особо люблю такого рода проекты. Мне...
﻿
МегаОбзор
МегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor