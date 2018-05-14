Razer выпустила новую версию мышки Abyssus Essential

Razer Abyssus Essential, известный как Razer Jugan в Китае, теперь доступна во всем мире. Razer Abyssus Essential теперь имеет подсветку и предлагает игрокам уникальный способ войти в экосистему Razer Chroma с более чем 16,8 миллионами цветов, настройками освещения и интерактивными игровыми эффектами. Мышь также оснащена оптическим датчиком 7200 DPI и удобным симметричны дизайном.Теперь игроки могут полностью приобрести набор периферийных устройств с Chroma начального уровня, включая клавиатуру Razer Cynosa Chroma, коврик для мыши Goliathus Chroma и Abyssus Essential.Цена данной мышки будет составлять $ 49,99 USD / € 49,99 EUR.