Razer выпустила проводную игровую мышь Basilisk V3 с умным колесом прокрутки

Компания Razer объявила о выпуске новой проводной игровой мыши Razer Basilisk V3.

Razer Basilisk V3 оснащена новым «интеллектуальным» колесом Razer HyperScroll Tilt Wheel, обеспечивающим плавную и непревзойденную прокрутку. Пользователи могут включить автоматическое переключение между режимами или переключать три дополнительных уникальных режима - тактильный скроллинг, «умной» прокрутки (Smart-Reel) и режим прокрутки со свободным вращением (Free-Spin). Колесо прокрутки Basilisk V3 также оснащено функцией Virtual Acceleration, которая увеличивает скорость прокрутки мыши тем больше, чем быстрее оно вращается, что позволяет еще быстрее просматривать объемные документы и статьи. Виртуальное ускорение можно переключать через Razer Synapse, что дает пользователю еще один способ настроить Basilisk V3 под свой стиль.

Пользователю доступно 10 кнопок и 1 настраиваемая кнопка, на каждую кнопку мыши можно перепрограммировать такие важные действия, как push-to-talk, ping, макросы и вторичные функции. Профили также можно сохранять и плавно переключаться между программами, а наличие до пяти профилей во встроенной памяти позволит вам достойно играть в любом месте и в любое время.

Basilisk V3 оснащена 11 зонами подсветки Razer Chroma по всей поверхности мыши, а также подсветкой, окутывающей ее по всему корпусу великолепным свечением Chroma RGB с более чем 16,8 миллионами цветов и бесчисленными световыми эффектами. В настоящее время более 150 игр, интегрированных в Chroma, обеспечивают «умную» синхронизацию и взаимодействие подсветки с игровыми событиями.

Razer Basilisk V3 плавно скользит по любой поверхности благодаря ножкам, сделанным из чистейшего высококачественного ПТФЭ.

Игровая мышь получила оптический сенсор Razer Focus+ 26K DPI. Самый передовой и точный сенсор в мире оснащен такими функциями, как Asymmetric Cut-Off, что дает пользователям возможность настраивать отклонение при поднятии и посадке в зависимости от потребностей. Ощутите четкие, точные нажатия благодаря переключателям Razer Optical Mouse Switches Gen-2 со скоростью срабатывания 0,2 мс, что также исключает риск непреднамеренных двойных нажатий.

Рекомендованная розничная цена игровой мыши составляет 79,99 евро.