Razer вместе с ASRock выпустит материнские платы

Компания Razer в последнее время выпускает безумное количество различных устройств, которые позволяют пользователю получить не просто интересный продукт, но и достаточно производительное решение для того, чтобы играть в игры или работать с комфортом. К примеру, теперь компания совместно с ASRock планирует выпустить яркие материнские платы для процессоров AMD Ryzen, что позволит привлечь внимание поклонников действительно ярких решений. На текущий момент деталей о новом продукте не очень много, но мы подождем, пока производитель представит свои новинки официально, а уже потом будем говорить о потенциальных конкурентах. Вопрос лишь в стоимости новинок, которая, скорее всего, будет достаточно высокой в конечном итоге.

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