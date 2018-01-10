Razer запускает новую линию аккустики Nommo

Razer анонсируют новую серию аккустики для ПК, Razer Nommo и Nommo Pro. Nommo Pro - это бескомпромиссная акустическая система THX Certified, 2.1 с технологией Dolby Virtual Speaker. Динамическая система Razer Nommo 2.0 является альтернативой ценообразования.Диапазон динамиков Nommo был разработан, чтобы помочь геймерам с чувствительными факторами окружающей среды. Весь диапазон имеет точный позиционный звук с использованием истинного левого и правого стереоизображения, чтобы гарантировать, что геймеры точно знают, откуда исходдят звуки, для более быстрого ответа. Кроме того, Nommo Pro имеет независимые усилители для повышения уровня громкости, чтобы уловить мельчайшие детали в игровом аудио.Razer Nommo USD$99.99 / €109.99Razer Nommo Chroma USD$149.99/ €99Razer Nommo Pro USD$499.99/ €99