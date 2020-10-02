RazerCon 2020 состоится 10 октября

Razer проведет онлайн-мероприятие под названием RazerCon 2020. Мероприятие будут посвящено играм, новым продуктам и конкурсам. RazerCon 2020 будет транслироваться на официальных каналах через Facebook, Twitter и YouTube. Есть новость, что виртуальный музыкальный концерт проведет известный артист Deadmau5.

На мероприятии представят продукты компаний Western Digital, ASRock, NVIDIA, Microsoft и Intel. Несколько студий видеоигр представят эксклюзивные игры, среди которых Paradox Interactive, Perfect World, Capcom, Crytek и другие. Кроме того, Razer обещала провести конкурсы среди зрителей, у которых есть шанс выиграть игровой ноутбук Razer Blade 15, периферию Razer и подарки от спонсоров. RazerCon 2020 запланирован на 10 октября