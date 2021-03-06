Разобранный Redmi Note 10 Pro показали на видео

Компания Redmi опубликовала видео с демонстрацией внутренностей новенького смартфона Redmi Note 10 Pro, который скоро появится в продаже по цене в 280 долларов. Речь идет о международной версии Redmi Note 10 Pro, которая была представлена в Индии как Redmi Note 10 Pro Max.

Новинка оснащается 6,6-дюймовым Super AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, боковым сканером отпечатков пальцев, защитой от пыли и влаги по стандарту IP52, стереодинамиками, платформой Snapdragon 732G, 6 или 8 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 5020 мАч и быстрой зарядкой на 33 Вт, а также тыльной камерой с модулями на 64, 8, 5 и 2 Мп.
Комментарии и отзывы Redmi Note 10 Pro
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