Разработчик GTA 6 уволил ИИ-подразделение

У Take-Two Interactive, материнской компании Rockstar Games и серии Grand Theft Auto, прошла новая волна сокращений, причём довольно неожиданная. В отличие от типичных случаев, где сотрудников заменяют генеративным ИИ, на этот раз под увольнения попали как раз специалисты, которые занимались развитием ИИ. Бывший руководитель направления ИИ Люк Дикен сообщил, что его команда полностью прекратила работу в компании. Судя по его словам, речь может идти о целом подразделении, хотя точное количество уволенных не раскрывается. Он отметил, что команда на протяжении 7 лет разрабатывала передовые технологии для поддержки разработки игр, совмещая инновации с продуманным дизайном инструментов.

Сама Take-Two Interactive ситуацию официально не прокомментировала, но происходящее выглядит особенно интересно на фоне позиции генерального директора. Он неоднократно подчёркивал, что компания активно использует машинное обучение и ИИ, а внутри уже существуют сотни пилотных проектов, которые помогают снижать затраты и ускорять разработку. При этом он чётко даёт понять, что генеративный ИИ не способен создавать хиты уровня Grand Theft Auto VI. По его словам, такие проекты требуют ручной проработки, миры создаются «с нуля» и очень детально — от зданий до улиц и районов. Именно этот подход, по его мнению, и делает игры действительно выдающимися. Теперь же компания планирует полностью отказаться от искусственного интеллекта, что выглядит очень странно.
