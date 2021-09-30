Разработка 10 - дюймового iPad от Apple приостановлена

Ходили многочисленные слухи о том, что Apple работает над разработкой iPad с OLED-дисплеем двух разных размеров - 10,86-дюймовой модели и более крупной 12,9-дюймовой. Однако, по сообщению корейского новостного агентства, разработка модели меньшего размера была остановлена.

Apple считает, что эта структура имеет жизненно важное значение, поскольку она продлевает срок службы OLED-панелей и, что более важно, позволяет достичь значительно более высокой яркости.

Источник считает, что причина прекращения производства - несколько. Поскольку Samsung будет поставлять экраны, Apple просит корейского технологического гиганта производить двухъярусные OLED-дисплеи с тандемной структурой вместо одинарных стеков, которые являются более широко используемой конфигурацией в современных смартфонах и планшетах. Конечно, это приведет к увеличению цены на производимые OLED, что еще больше сократит размер прибыли. Компания из Купертино также хочет производить эти панели LTPO для повышения энергоэффективности.С другой стороны, более крупный 12,9-дюймовый iPad с OLED-дисплеем все еще находится в разработке, и источники предполагают, что он должен выйти в 2023 или 2024 году.