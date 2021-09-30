Разработка 10 - дюймового iPad от Apple приостановлена

Ходили многочисленные слухи о том, что Apple работает над разработкой iPad с OLED-дисплеем двух разных размеров - 10,86-дюймовой модели и более крупной 12,9-дюймовой. Однако, по сообщению корейского новостного агентства, разработка модели меньшего размера была остановлена.
Источник считает, что причина прекращения производства - несколько. Поскольку Samsung будет поставлять экраны, Apple просит корейского технологического гиганта производить двухъярусные OLED-дисплеи с тандемной структурой вместо одинарных стеков, которые являются более широко используемой конфигурацией в современных смартфонах и планшетах. Конечно, это приведет к увеличению цены на производимые OLED, что еще больше сократит размер прибыли. Компания из Купертино также хочет производить эти панели LTPO для повышения энергоэффективности.
Apple считает, что эта структура имеет жизненно важное значение, поскольку она продлевает срок службы OLED-панелей и, что более важно, позволяет достичь значительно более высокой яркости.
С другой стороны, более крупный 12,9-дюймовый iPad с OLED-дисплеем все еще находится в разработке, и источники предполагают, что он должен выйти в 2023 или 2024 году.