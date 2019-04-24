Развлекательная система MK Player360

Погрузитесь в виртуальную реальность с помощью VR Display System MK Player360 от компании Broomx Technologies.

Эта домашняя развлекательная система проецирует ваши впечатления прямо в комнате, без каких либо дополнительных устройств. MK Player360 предлагает 360 градусов визуального отображения. Устройство включает в себя иммерсивную проекционную систему, процессор, подключение к Интернету, аудиосистему и систему управления домотекой.

Используя облако, вы можете получить доступ к бесконечному интерактивному контенту одним нажатием кнопки. В дополнение к этому невероятному опыту 4D, он прекрасно сочетается с вашим пространством.