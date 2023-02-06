Realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition показали на фото

В сети появились качественные фото и рекламные изображения смартфона Realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition, официальная презентация которого состоится 10 февраля. Судя по снимкам, аппарат получит не только специальное оформление задней панели, но и тему с пузырьками и красными иконками для приложений.

Что до технических характеристик, аппарат предложит 6,72-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, фронтальную камеру на 16 Мп, сдвоенную основную камеру с модулями разрешением 108 Мп и 2 Мп, боковой сканер отпечатков пальцев, однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 695, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч и поддержку быстрой зарядки мощностью 33 Вт, предустановленную ОС Android 13 с прошивкой Realme UI 4.0 «из коробки» и поддержку сотовых сетей пятого поколения.