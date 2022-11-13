Realme 10 Pro+ окажется очень лёгким

Компания Realme поделилась новыми подробностями о смартфоне Realme 10 Pro+, официальная презентация которого состоится 17 ноября. Итак, устройство получит батарею ёмкостью 5000 мАч, которая считается современным стандартом, но при этом аппарат сможет похвастаться небольшим весом – 173 грамма. Не забываем о том, чти диагональ дисплея составит немалые 6,7-дюйма. Например, iPhone 14 Pro Max с таким же крупным экраном и не столь ёмкой АКБ весит 240 граммов.

Что до Realme 10 Pro+, то ему также приписывают наличие однокристальной системы MediaTek Dimensity 1080 и AMOLED-дисплея с кадровой частотой 120 Гц.