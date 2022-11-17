Realme 10 Pro+ представлен официально Компания Realme официально представила смартфон Realme 10 Pro+, который оценен в 240, 280 и 320 долларов за версии с 8/128, 8/256 ГБ и 12/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Новинка также характеризуется восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 1080, 6,7-дюймовым OLED-экраном с ШИМ 2160 Гц, частотой обновления 120 Гц и разрешением Full HD+, селфи-камерой на 16 Мп (сенсор Samsung S5K3P9), тройной тыльной камерой с модулями разрешением 108 Мп (Samsung S5KHM6), 8 Мп (сверхширик на Sony IMX355) и 2 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 67-Вт проводной зарядки, толщиной 7,78 мм, массой 173 грамма, модулем NFC, стереодинамиками и предустановленной фирменной оболочкой Realme UI 4.0. Компания Realme официально представила смартфон Realme 10 Pro+, который оценен в 240, 280 и 320 долларов за версии с 8/128, 8/256 ГБ и 12/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Новинка также характеризуется восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 1080, 6,7-дюймовым OLED-экраном с ШИМ 2160 Гц, частотой обновления 120 Гц и разрешением Full HD+, селфи-камерой на 16 Мп (сенсор Samsung S5K3P9), тройной тыльной камерой с модулями разрешением 108 Мп (Samsung S5KHM6), 8 Мп (сверхширик на Sony IMX355) и 2 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 67-Вт проводной зарядки, толщиной 7,78 мм, массой 173 грамма, модулем NFC, стереодинамиками и предустановленной фирменной оболочкой Realme UI 4.0. Автор - Владимир Байзаров . Размещено: Сегодня 12:01 . Продукт - Realme 10 Pro+

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