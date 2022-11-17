Realme 10 Pro+ представлен официально

Компания Realme официально представила смартфон Realme 10 Pro+, который оценен в 240, 280 и 320 долларов за версии с 8/128, 8/256 ГБ и 12/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Новинка также характеризуется восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 1080, 6,7-дюймовым OLED-экраном с ШИМ 2160 Гц, частотой обновления 120 Гц и разрешением Full HD+, селфи-камерой на 16 Мп (сенсор Samsung S5K3P9), тройной тыльной камерой с модулями разрешением 108 Мп (Samsung S5KHM6), 8 Мп (сверхширик на Sony IMX355) и 2 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 67-Вт проводной зарядки, толщиной 7,78 мм, массой 173 грамма, модулем NFC, стереодинамиками и предустановленной фирменной оболочкой Realme UI 4.0.

5G-чехол для Huawei Mate 50 Pro показали на фото…
В сети появилось изображения чехла, за счет которого новенький флагман Huawei Mate 50 Pro подключается к …
Компания Huawei представила смартфон Nova 10z…
Компания Huawei представила в Китае новый смартфон Nova 10z. Он позиционируется как доступная модель, а е…
Honor 80 получит камеру на 160 Мп, но только в Pro-версии…
Буквально в начале недели инсайдеры опубликовали новость о том, что смартфон Honor 80 должен получить осн…
Redmi Note 11T Pro получил версию на 8/512 ГБ памяти…
Компания Redmi объявила о выпуске новой версии Redmi Note 11T Pro, которая может похвастаться 8 ГБ операт…
Складной смартфон Huawei Pocket S готов к выходу …
Компания Huawei объявила о том, что официальная презентация складного смартфона Pocket S состоится уже 2 …
Steam уже тестирует новое мобильное приложение…
Уже более десяти лет Valve предлагает доступ к Steam через клиентов для Android и iOS. Однако в последние…
Смартфон Vivo X90 показали на фото и рендерах…
В сети появились первые качественные живые фото и новые рендеры смартфона Vivo X90, официальная презентац…
В сети появились рендеры Samsung Galaxy S23 Plus…
Ни для кого не секрет, что в современном мире сохранить смартфон в секрете перед релизом почти невозможна…
Обзор vivo T1 6/128 Гб. Тест смартфона с 50 Мп камерой и емким аккумуляторомОбзор vivo T1 6/128 Гб. Тест смартфона с 50 Мп камерой и емким аккумулятором
Обзор Itel Vision 2s. Недорогой смартфон с NFC и емким аккумуляторомОбзор Itel Vision 2s. Недорогой смартфон с NFC и емким аккумулятором
iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus и iPhone 14 Pro Max - что брать и в чем отличияiPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus и iPhone 14 Pro Max - что брать и в чем отличия
Обзор realme 9 Pro 8/128 ГБ. Долгоиграющий среднебюджетник с тройной камеройОбзор realme 9 Pro 8/128 ГБ. Долгоиграющий среднебюджетник с тройной камерой
Обзор Infinix Note 11. Яркий экран и бесконтактные платежиОбзор Infinix Note 11. Яркий экран и бесконтактные платежи
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor