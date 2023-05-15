Realme 11 Pro+ мгновенной стал хитом продаж

Компания Realme дала старт продажам смартфонов Realme 11, которые были представлены несколько дней назад. По словам самого производителя, первая партия на 80 тысяч устройств была распродана мгновенно. Напомним, что Realme 11 Pro оценен от 245 долларов, а Realme 11 Pro+ – 290 долларов.

Старшая модель оснащается однокристальной системой MediaTek Dimensity 7050, 6,7-дюймовым изогнутым AMOLED-дисплеем с разрешением 2412:1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 950 кд/м² и ШИМ-затемнением с частотой 2160 Гц, подэкранным сканером отпечатков пальцев, фронтальной камерой камерой на 32 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 200 Мп (сенсор оптического формата 1/1,4 дюйма Samsung HP3 и OIS), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой зарядки мощностью 100 Вт, операционной системой Android 13 с прошивкой Realme UI 4.0, габаритами 161,6:73,9:8,2 мм, массой 189 г, а также «кожаным» корпусом в двух из трех цветовых вариантов.