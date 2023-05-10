Realme 11 Pro+ оценен в 290 долларов

Компания Realme пополнила ассортимент смартфонов моделью Realme 11 Pro+, которая будет стоить в Китае 290 и 375 долларов за версии с 12/256 ГБ и 12/1ТБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинку также оснастили 6-нанометровой платформой MediaTek Dimensity 7050, 6,7-дюймовым изогнутым AMOLED-экраном с разрешением 2412:1080 пикселей, кадровой частотой 120 Гц, 10-битным цветом, яркостью 950 кд/м² и ШИМ-затемнением с частотой 2160 Гц, подэкранным дактилоскопом, селфи-камерой на 32 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 200 Мп (датчик оптического формата 1/1,4 дюйма Samsung HP3 и оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 100-Вт проводной зарядки, предустановленной ОС Android 13 с оболочкой Realme UI 4.0, размерами 161,6:73,9:8,2 мм, массой 189 граммов, а также «кожаным» корпусом в двух из трех расцветок.
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