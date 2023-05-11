Realme 11 Pro+ показали на живых фото

Авторитетный инсайдер Ice Universe поделился подборкой живых фотографий представленного вчера смартфона Realme 11 Pro+, который оценен в Китае в 290 долларов за базовый вариант с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти.

Новинка характеризуется однокристальной системой MediaTek Dimensity 7050, 6,7-дюймовым изогнутым AMOLED-дисплеем с разрешением 2412:1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 950 кд/м² и ШИМ-затемнением с частотой 2160 Гц, подэкранным сканером отпечатков пальцев, фронтальной камерой камерой на 32 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 200 Мп (сенсор оптического формата 1/1,4 дюйма Samsung HP3 и OIS), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой зарядки мощностью 100 Вт, операционной системой Android 13 с прошивкой Realme UI 4.0, габаритами 161,6:73,9:8,2 мм, массой 189 г, а также «кожаным» корпусом в двух из трех цветовых вариантов.