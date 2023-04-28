Realme 11 Pro получит качественный экран

В сети появились новые подробности о смартфоне Realme 11 Pro+, официальная презентация которого запланирована на 10 мая. Итак, устройство оснастят 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с кадровой частотой 120 Гц, частотой ШИМ на низком уровне яркости всего 2160 Гц, закругленными кромками с углом изгиба 61 градус и отступом от экрана толщиной 2,33 мм.

Ранее сообщалось о наличие однокристальной системы MediaTek Dimensity, 16 ГБ оперативной памяти, тройной тыльной камеры с модулями разрешением 200 Мп, 8 Мп и 2 Мп, батареи ёмкостью 5000 мАч и поддержки быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт.