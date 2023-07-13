Realme 11 Pro вышел в России

Компания Realme дала старт российским продажам смартфонов Realme 11 Pro и Realme 11 Pro+, которые оценены от 30 и от 36 тысяч рублей за версии со 128 ГБ и 256 ГБ флеш-памяти соответственно.

Напомним, что Realme 11 Pro оснащается платформой MediaTek Dimensity 7050, 6,7-дюймовым изогнутым AMOLED-дисплеем с разрешением 2412:1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц, ШИМ 2160 Гц, максимальной яркостью 950 нит и 100% охватом цветового пространства DCI-P3, АКБ на 5000 мАч, поддержкой 67-Вт зарядки, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 100 Мп (OIS) и 2 Мп, селфи-камерой на 16 Мп, поддержкой сотовых сетей пятого поколения, модулями Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, двумя динамиками с поддержкой Dolby Atmos и предустановленной ОС Android 13 с надстройкой Realme 4.0.