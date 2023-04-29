Realme 11 Pro+ засветился в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились сведения о смартфоне Realme 11 Pro+, официальный релиз которого запланирован на 10 мая. Итак, бенчмарк подтвердил наличие новой однокристальной системы MediaTek Dimensity 7050, которая набирает 838 баллов в одноядерном тестировании и 2302 балла в многоядерном испытании. Также сообщается о 12 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системе Android 13.

Смартфон также оснастят 6,7-дюймовым OLED-экраном с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, основной камерой с главным модулем на 200 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч и поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт.