Realme 12 Pro стал хитом продаж в Индии

Компания Realme похвасталась успехами представленных несколько дней назад смартфонов Realme 12 Pro и Realme 12 Pro+. Утверждается, что в сутки в рамках предзаказа реализуется 21,6 тысячи устройств. Стоит заметить, что речь идет только об Индии – китайские и международные продажи начнутся в течение этого месяца.

Напомним, что оцененный от 360 долларов Realme 12 Pro+ оснащается 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2412:1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц и частотой регулировки ШИМ 2160 Гц, 4-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной быстрой зарядки мощностью 67 Вт, фронтальной камерой на 32 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Sony IMX890), 64 Мп (перископный модуль на 3-кратным оптическим зумом) и 8 Мп (сверхширик), защитой от влаги в соответствии со степенью IP65, подэкранным дактилоскопом, стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, а также предустановленной ОС Android 14 с фирменной оболочкой Realme UI 5.
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