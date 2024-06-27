Realme 13 Pro+ получит новый процессор

Популярный инсайдер Digital Chat Station раскрыл новые подробности о еще не представленных официально смартфонах серии Realme 13. Утверждается, что старшую модель Realme 13 Pro+ оснастят основной камерой на базе крупного 50-Мп датчика и сверхширокоугольного модуля, экраном-водопадом с врезанной по центру селфи-камерой и однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3.

Напомним, что Realme 12 Pro+ оснащается 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2412:1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц и частотой регулировки ШИМ 2160 Гц, процессором Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 67 Вт, фронтальной камерой на 32 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (Sony IMX890), 64 Мп (перископный модуль на 3-кратным оптическим зумом) и 8 Мп (сверхширик), защитой от влаги в соответствии со степенью IP65 и стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos.