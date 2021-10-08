Realme 4K Smart TV Google Stick, версия Buds Air 2 Closer Green и многое другое появятся 13 октября

13 октября Realme представит 4K Smart TV Google Stick, Brick Bluetooth Speaker, Cooling Back Clip Neo, игровой кабель Type-C SuperDart, Mobile Game Trigger и цветную версию Closer Green Buds Air 2, которая уже указана на веб-сайт компании в Индии за 45 долларов.

Brick Bluetooth Speaker включает в себя динамик усиления низких частот мощностью 20 Вт, соединенный с двумя полнодиапазонными динамиками и двумя дополнительными излучателями низких частот. В нем установлена ​​батарея емкостью на 5200 мАч, рассчитанная на 14 часов воспроизведения музыки. Также можно соединить два динамика Brick для воспроизведения стереозвука на 360 градусов.

По поводу 4K Smart TV Google Stick, Cooling Back Clip Neo, Mobile Game Trigger и SuperDart Type-C информации нет, компания обещала раскрыть все подробности на мероприятии.