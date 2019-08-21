Realme 5 отличные характеристики за 200 долларов

Китайская компания Realme анонсировала смартфоны Realme 5 и Realme 5 Pro. Новинки отличаются ёмким аккумулятором, 48 мп камерой и щадящей ценой.

Характеристики

Представленные модели довольно сильно различаются по характеристикам. Базовый Realme 5 оснащён 6,5 дюймовым IPS дисплеем с разрешением HD+ и соотношением сторон 20:9. Аппаратной основой смартфону послужил новый процессор SoC Snapdragon 665, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флэш-памяти. В более продвинутой комплектации Realme 5 идёт с 4 ГБ оперативки и 128 ГБ накопителем.

Чтобы обеспечить высокую автономность такому немаленькому устройству производитель поставил в него аккумулятор ёмкостью 5000 мАч. Что касается камер, то основной модуль представлен четырьмя датчиками с разрешением 12, 8, 2 и 2 Мп. Фронтальный модуль имеет разрешение 13 Мп.

Продвинутая версия

Как оговаривалось выше, Realme 5 Pro сильно отличается от базовой модели. Здесь установлен дисплей меньшей диагонали — 6,3 дюйма с разрешением Full HD+, матрица IPS. Смартфон в принципе компактнее, тоньше и легче, так как у него ниже ёмкость аккумулятора — 4035 мАч. Производитель решил компенсировать разницу поддержкой быстрой зарядки VOOC мощностью 20 Вт.

В основе устройства лежит процессор SoC Snapdragon 712, 4 или 8 ГБ оперативной памяти типа LPDDR4X, а также 64 или 128 ГБ встроенной флэш-памяти. Одной из главных фишек Realme 5 Pro является основная 48 мп камера Sony. Фронтальный модуль здесь получил разрешение 16 мегапикселей.

Смартфоны работают на операционной системе Android 9.0 Pie с фирменной прошивкой ColorOS 6. Поддержки NFC нет в обоих представленных моделях. Базовый Realme 5 можно будет купить за 140, 155 либо 165 долларов, в зависимости от комплектации. Realme 5 Pro обойдётся в 195, 210 или 235 долларов.