Realme 8S 5G получит SoC Dimnesity 810

В сеть утекли характеристики смартфона Realme 8S 5G, который первым на рынке получит представленную месяц назад однокристальную систему MediaTek Dimensity 810 5G. Устройству также приписывают наличие дисплея с кадровой частотой 90 Гц, селфи-камеры разрешением 16 Мп, бокового дактилоскопического сенсора, тыльной камеры с тремя модулями разрешением 64 Мп, 2 Мп и 2 Мп, батареей емкостью 5000 мАч, поддержки проводной зарядки мощностью 33 Вт, функции расширения оперативной памяти, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти.

Также стали известны подробности о модели Realme 8i, которая должна получить экран с частотой обновления 120 Гц, фронтальную камеру на 16 Мп, чисет MediaTek Helio G96, тройную камеру разрешением 50 Мп, 2 Мп и 2 Мп, батарею емкостью 5000 мАч, поддержку проводной зарядки на 18 Вт, а также версии памяти 4/64 и 6/128 ГБ.