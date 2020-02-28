Realme Band официально представлены

Официально представлен новый умный браслет Realme Band, который создавали специально для тех пользователей, которые хотят измерять частоту сердечного ритма. Это очень важно, так как пользователи во время занятий спортом часто забывают о слишком высоких нагрузках, которые могут привести к тяжелым последствиям. С таким вот браслетом вы можете спокойно заниматься спортом и следить за своим пульсом в режиме реального времени, а если что-то произойдет, то сразу закончить занятие. И, конечно, такое устройство также может выдавать различную полезную информацию о вашем сне или активности в течение суток, не говоря уже об уведомлениях, времени и так далее. Пока что стоимость Realme Band неизвестна, но мы ждем, когда ее назовут.