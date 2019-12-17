Realme Buds Air официально представили

В последнее время производители смартфонов стали достаточно активно выпускать свои продукты в самых разных направлениях, которые позволяют обзавестись большей аудиторией и, соотвественно, прибылью. К примеру, сегодня официально представили новые беспроводные наушники Realme Buds Air, которые выглядят очень схоже с наушниками компании Apple, только стоят всего 50 долларов и выдают отличное качество звучания за эти деньги. Наушники поставляются в кейсе, который поддерживает технологию беспроводной зарядки. То есть, вы можете просто засунуть наушники в кейс, положить его на свою беспроводную зарядку, а утром взять гаджет с собой на работу или на пробежку. Вы практически полностью отказываетесь от проводов и это круто.