Realme C15 выйдет в Индии

Некоторое время назад мы говорили о том, что крупные производители смартфонов стали все активнее выпускать свои гаджеты для рынка Индии. Все это напрямую связано с инвестициями в данную страну на фоне запретов в отношении Китая. Производители понимают, что Индия вскоре станет центром производства в мире, а значит, там и уровень жизни вырастет. Для того, чтобы местные жители покупали новые гаджеты малоизвестных компаний они изо-всех сил стараются стать известными, запуская даже самые незначительные свои гаджеты. Например, Realme C15 вскоре выйдет в продажу на территории Индии, хотя у нас пока что нет точной цены и прочих тонкостей. Вероятно, это устройство позволит привлечь новую аудиторию пользователей, которые хотят недорогой смартфон.