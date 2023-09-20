Realme C51 оценен в 14 тысяч рублей

Компания Realme дала старт российским продажам смартфона Realme C51, глобальный дебют которого состоялся минувшим летом. Новинка доступна в черной и зеленой расцветках по цене в 14 тысяч рублей.

Смартфон оснащается 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, 6,7-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 720:1600 пикселей и частотой обновления 90 Гц, селфи-камерой на 5 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 60 Мп и 2 Мп, 12-нанометровой однокристальной системой Unisoc T612 с тактовой частотой до 1,8 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MP1, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки SuperVOOC на 33 Вт, боковым дактилоскопическим сенсором, двумя слотами для карт и отдельным слотом для карты памяти microSD, а также предустановленной ОС Android 13 с прошивкой Realme UI.
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