Realme C51 получит элемент Mini Capsule

Авторитетный информатор Парас Гуглани сообщает о скором выходе недорогого смартфона Realme C51. Одной из особенностей грядущей новинки станет так называемая Mini Capsule, которую можно назвать пародией на Dynamic Island в iPhone. Этот программный элемент, который уже используется в Realme C53, показывает некоторую полезную информацию, но имеет меньший функционал, чем у смартфонов Apple. Технические характеристики Realme C51 не раскрываются, но, вероятно, они окажутся даже хуже, чем в Realme C53.

Последний, напомним, характеризуется 6,74-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+, частотой обновления 90 Гц и яркостью 560 нит, однокристальной системой Unisoc T612, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 108 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой на 8 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 18-Вт быстрой зарядки, боковым дактилоскопом и корпусом толщиной 7,49 мм.