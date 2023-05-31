Realme C53 очень похож на iPhone

Компания Realme пополнила ассортимент смартфонов моделью Realme C53, дизайн задней панели которой можно спутать с iPhone 14 Pro. Новинка характеризуется 6,74-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+, кадровой частотой 90 Гц, частотой дискретизации 180 Гц и максимальной яркостью 560 нит, 12-нанометровой однокристальной системой Unisoc T612, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп и 2 Мп, селфи-камерой на 8 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 33-Вт проводной зарядки, 3,5-мм гнездом для наушников, разъемом USB Type-C, боковым дактилоскопическим сенсором, адаптерами беспроводной связи Bluetooth 5.0 и Wi-Fi, предустановленной ОС Android 13 и корпусом толщиной 7,49 мм.