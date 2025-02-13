Realme C75 оценили в 16 тысяч рублей

Компания Realme выпустила в российскую продажу смартфон Realme C75, который стоит 16 и 18 тысяч рублей за конфигурации с 8/128 ГБ и 8/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Новинка оснащается однокристальной системой MediaTek Helio G92 с тактовой частотой до 2 ГГц и модемом 4G, 6,72-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+, кадровой частотой 90 Гц и закаленным стеклом ArmorShell, прочностью корпуса по стандарту MIL-STD-810H, защитой от пыли и воды в соответствии со степенью IP69, батареей ёмкостью 6000 мАч, поддержкой 45-Вт проводной зарядки, поддержкой обратной зарядки через интерфейс USB-C, 50-Мп основной и 8-Мп селфи-камерами, а также предустановленной операционной системой Android 14 с фирменной прошивкой Realme UI 5.0.